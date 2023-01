Como se supo hace un par de semanas atrás, la infanta Elena había tomado la decisión de enviar a su hijo mayor, Froilán, un tiempo con Juan Carlos I en Abu Dabi. Esto se debió a que el joven hijo de Jaime de Marichalar fue encontrado en una pelea con navajas a la salida de un reconocido boliche de Madrid.

Con la excusa de ayudarlo a asentarse en esta nueva ciudad, la hermana del rey Felipe VI decidió ir también para visitar a su padre. Y Victoria Federica tampoco iba a quedarse fuera del pequeño viaje familiar. Así es que los tres se embarcaron a Emiratos Árabes para pasar unos días con el rey emérito.

Sin embargo el rey Juan Carlos I no tiene ningún deseo de que Froilán, el más polémico de todos sus nietos, se quede con él en la ciudad árabe. Hace un tiempo que está intentando retomar las relaciones con su hijo el rey Felipe VI, además de querer volver a España. El emérito cree que esta aproximación a su nieto no le causará una buena imagen.

Tanto Froilán como su hermana menor, Victoria Federica, son de los Urdangarín, los que tienen peor reputación. Siempre se encuentran envueltos en polémicas y son fáciles de encontrar por la prensa española. Aunque de estas apariciones, la joven hija de la infanta Elena supo hacer un trabajo y ahora se dedica de lleno a ser influencer. Informa Voces Críticas.

Muy a pesar de la infanta, su hija menor trabaja con las redes sociales y cobra por realizar apariciones en distintos eventos. Por el contrario, su padre, Jaime la apoya en este nuevo modo de vida, totalmente alejado de la realeza. En el caso de su hijo varón la situación es más complicada. El joven es sumamente violento y ya tuvo altercados con las autoridades.

Es por eso que el emérito rey no cree posible la convivencia con su nieto quien no actúa conscientemente. Aunque la idea inicial era que el joven viva y trabaje en Abu Dabi, finalmente regresó a casa de su madre a los pocos días. Al parecer la convivencia con su abuelo no fue muy positiva, ya que el rey dijo que su casa no es guardería de niños.