La reina Isabel II y su esposo, Felipe de Edimburgo, fueron los protagonistas de una verdadera historia de amor. Ahora se supo que había un momento que no querían ni verse. Por ello es que la realeza debió modificar algunos hábitos para que no se crucen en un momento muy especial.

Es que ahora se supo que la madre de Carlos III y Felipe no podían estar juntos a la hora de compartir las comidas. Es que de acuerdo a lo que manifestó una chef de la casa real, los reyes tenían costumbres y preferencias muy distintos, por ello no compartían ese momento.

Lo llamativo es que si bien fueron una de las parejas más unidas de la realeza, no pudieran compartir un momento tan especial como son el almuerzo y la cena. Una ex chef real manifestó que para evitar diferencias a la hora de compartir la comida, preferían hacerlo en momentos y lugares distintios. Informa Voces Críticas.

Difícil de creer pero la pareja que estuvo junta por más de 73 años, no compartían la mesa en la cena ni el almuerzo, no era por protocolo ni por diferencias de parejas, sino por la elección tan dispar de los alimentos. Por ello es que se debieron hacer adecuaciones para no molestar a los reyes.

Es así que las personas encargadas de elaborar los platos de la reina Isabel II y su esposo, debían tener especial cuidado para evitar que se encontraran. Incluso debían prestar especial atención en la elaboración de los alimentos ya que ellos eran totalmente distintos.

De todas maneras, parece que eso no ha afectado en nada al matrimonio de Isabel y Felipe que siempre se veía unido y muy respetuoso el uno con el otro. Es tanto el respeto y el amor que se tenía que ninguno de los dos trataba de invadir los espacios del otros, se respetaban hasta los gustos de las comidas.