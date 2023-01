Es de público conocimiento la enemistad que mantienen Lionel Messi con los hinchas más radicales del PSG. Los ultras parisinos no perdonan al argentino luego de lo que fue una eliminación prematura de la anterior Champions League, en manos del Real Madrid, y comenzaron a silbarlo desde ese entonces; el delantero, por su parte, dejó de saludar a las gradas ante esta mala relación.

En este marco, la Pulga volvió a la titularidad en el equipo dirigido por Christophe Galtier, luego de lo que fue su polémica ausencia en el partido por la Copa de Francia. Contra el Reims, en el Parque de los Príncipes, el argentino fue protagonista del encuentro, que terminó quedando 1 a 1 gracias al tanto en el último minuto del conjunto visitante.

Reims le sacó un punto al PSG en el Parc des Princes y al minuto 95. Su DT, Will Still, es el más joven de Ligue 1 🇫🇷. Su interés por la dirección técnica surgió por Football Manager. Aún no perdió en 12 partidos oficiales. Para dimensionar su festejo. 👇pic.twitter.com/e9WmvFCXN7

— VarskySports (@VarskySports) January 29, 2023