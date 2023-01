Basural en El Mollar: “Va a demandar mucho esfuerzo”

Luego de esta situación, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió a Mamaní y aseguró que se tomarán medidas con respecto al vaciadero en la zona de los valles.

Para conocer cuáles serán esas acciones a tomar, LV12 Radio Independencia dialogó con Alfredo Montalván, secretario de medio ambiente de la provincia, quien dijo: “El gobernador ha dado instrucciones precisas de bajar los vectores. Se fumigó y hay que seguir haciéndolo porque si no, no vamos a poder bajar la cantidad de vector”.

“En estos próximos días vamos a trabajar para una mejor gestión de la planta. También veníamos trabajando y lo seguiremos haciendo en la búsqueda de un sitio, luego de realizar un análisis de riesgos geo ambiental, luego se hacen distintos tipos de estudios y a su vez, de quien es la propiedad, si hay que expropiarla”.

De esta manera, explicó que la solución llevará tiempo, debido a que el lugar donde se tratará la basura, necesita tener electricidad, agua, un pozo y accesibilidad, por lo que, “lo de Tafí del Valle va a demandar mucho esfuerzo hasta conseguir el sitio adecuado“, ya que además de tener en cuenta lo mencionado anteriormente, el lugar debe tener aceptación social.

Montalván contó que el día de mañana, el subsecretario de Protección Ambiental, Lic. Marcelo Lizarraga, subirá a los valles con técnicos “para trabajar en un plan de gestión”, que irán de la mano con otros trabajos que se realizan en la zona hasta el momento en que cuenten con otro sitio a disposición.

Hay que entender que no es sencillo encontrar un sitio para disponer los residuos, en ningún lado es sencillo para disponer los residuos pero más aún entendiendo que Tafí del Valle es un área protegida, por lo tanto, también tiene sus preocupaciones a la hora de definir el sitio, de todos modos creemos que lo vamos a encontrar, vamos a sociabilizar permanentemente en nuestra tarea para que a la hora de buscar una aceptación social, esté encaminada porque sino uno consigue buenos sitios pero la sociedad no lo acepta

image.png Basural ubicado en El Mollar

Tres puntos claves sobre los residuos

Haciendo alusión a un profesor que tuvo en Francia, Montalván remarcó tres puntos claves a tener en cuenta sobre los residuos:

Generar menos basura : “Significa educación. Se lo decimos al intendente y delegado comunal, trabajen casa por casa, barrio por barrio, separar lo seco de lo húmedo, hacer alguna recolección selectiva, incentivar a que recupere algún dividendo”.

: “Significa educación. Se lo decimos al intendente y delegado comunal, trabajen casa por casa, barrio por barrio, separar lo seco de lo húmedo, hacer alguna recolección selectiva, incentivar a que recupere algún dividendo”. No todo es lo mismo : “No todos los cartones son los mismos, no todos los plásticos son los mismos. Entonces, esa separación debe ser selectiva”.

: “No todos los cartones son los mismos, no todos los plásticos son los mismos. Entonces, esa separación debe ser selectiva”. Por último, dijo que no importa el método, sino hacerlo bien: “Significa que uno programa como se va a gestionar los residuos pero al poco tiempo, empiezan a dejar las cosas mal. Ese es el fracaso de muchos, que generan plantas de tratamiento de residuo industrial y al otro día la abandonar y eso es algo que no corresponde”.

En este caso en El Mollar y Tafí del Valle, inexorablemente debe ser un consorcio, debe ser en forma conjunta, no puede tratar cada uno por su sector.