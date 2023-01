Lady Di, no la pasó nada bien en el matrimonio con Carlos III, eso no es novedad. Ahora se conocieron las razones por las que odiaba a la niñera de sus hijos. Era tal el rechazo que tenía hacia ella que le pidió al rey que la mujer no pasara mucho tiempo con los niños.

Es que Diana veía cosas que no le gustaban, como la cercanía entre la joven y su ex marido. Sospechaba que tenían una relación amorosa. Incluso la joven Alexandra Shan Legge-Bourke, a la que llamaban Tiggy, reconoció en una oportunidad que tuvo un “enamoramiento de colegiala” con el hijo de Isabel II. La princesa pidió que se alejara inmediatamente de sus hijos.

Los allegados a Carlos confirmaron que sólo tenía el trato que podría considerarse el de un tío y una sobrina. Él no estaba interesado en tener un amorío con la encargada de cuidar a sus hijos. Pero la madre de los príncipes Harry y Guillermo no sabía eso y tenía cierto resentimiento hacia ella. No la quería ni ver cerca de sus hijos.

Incluso se supo que la princesa de Gales le había solicitado a su ex marido que cuando ella llamaba por teléfono a sus hijos, la niñera no estuviera en la misma habitación que los niños. También le pidió que compartiera el menor tiempo posible con ellos. Informa Voces Críticas.

En una carta que envió al Palacio, le solicitó a Carlos que Tiggy no pase tiempo innecesario en las habitaciones de los niños. También pedía que ella no les leyera cuentos en la noche, antes de dormir. Diana también pedía que la joven no estuviera con los niños a la hora del baño.

Carlos hizo caso omiso a las exigencias de Lady Di, incluso estuvo en la familia por mucho tiempo, incluso llegó a ser asistente personal del padre de Guillermo y Harry. Pero Diana no podía ocultar su gran desprecio hacia la encargada de cuidar a sus hijos durante la infancia.