Después de que la Selección Argentina resultara ganadora en el Mundial Qatar 2022, el capitán de la Scaloneta, Lionel Messi, decidió hacerle un obsequio a la conductora más icónica del país: Mirtha Legrand.

En ese marco, la también llamada ‘Chiqui’ relató que el ‘Diez’ le regaló una camiseta del plantel autografiada. Sin embargo, no la conservará.

En diálogo con Socios del Espectáculos, la presentadora dijo que tiene pensado hacer un remate, pero primero habló con la madre de Lio.

Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”.