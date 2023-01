Desde el primer momento en que Isabel Preysler hizo público su separación con Mario Vargas Llosa, todo fue un mar de polémicas, una tras otras, que incluyen hasta la ex mujer del nobel, Patricia.

Uno de los relatos escritos por Mario se volvió polémico, debido a que el mismo dice; “Ya me olvidé de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita, volverá a mí memoria, sin duda, aunque no volviera, tampoco me importaría”, esto llevó a pensar que el escritor estaba arrepentido de haber dejado a Patricia por Isabel.

Pues, Carmencita, el nombre de la mujer que escribió el nobel, es el primer nombre de Patricia, ex mujer y madre de los tres hijos de Mario Vargas Llosa. Y el escritor dejo a Patricia por Isabel Preysler, está última había enviudado recientemente.

Mario respondió firmemente que en ningún momento pensó en alguna venganza que apuntará contra la socialité, Isabel, pues él no es de hacer eso. Por otro lado, dejó en claro que no hablaría al respecto de su dramática separación y dijo que cado uno es libre de interpretar la situación como ellos quieran.

El ganador de un nobel dijo que cada uno interprete lo que quiera porque fue la misma Isabel Preysler quien anunció que la relación llegó a su fin por culpa de los celos desenfrenados que tenía Mario Vargas Llosa había la socialité, informa Voces Críticas.