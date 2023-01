Coti es una de las ex participantes de Gran Hermano preferidas del programa de Georgina Barbarossa para criticar a todos los que quedaron adentro y analizar el juego. Ahora, la correntina arremetió contra Romina Uhrig por haber entrado al reality y no ver a sus hijas.

En una de sus manifestaciones, la exdiputada kirchnerista se refirió al hecho de haber dejado a sus dos nenas pequeñas para entrar al programa de televisión: “Lo hago por mis hijas”, expresó en un momento.

“Ese tema a ella la quiebra y, de hecho, el psicólogo estaba como atento, por lo que iba a pasar. Para el cumpleaños, no le pudieron dar los saludos ni nada porque los psicólogos determinaron que no era bueno para ella”, comenzó a comentar Nancy Pazos.

Esto es un punto que recordaron en el programa de la mañana de Telefe y Coti salió con duras críticas contra la exfuncionaria: “Vos me estás diciendo que a ella le duele un montón estar lejos de sus hijas, pero cuando yo estaba adentro de la casa me dijo: ‘Cuando yo trabajaba de diputada no pasaba ningún momento con sus hijas’”, recordó.

“No pude estar con ella en sus cumpleaños, llegaba tarde a mi casa, me levantaba temprano, me iba a trabajar de nuevo y no pasaba tiempo con mis hijas”, añadió Coti sobre lo que le contó Romina.

Ante ello, la conductora comentó que no es como ir a un trabajo, sino que el reality shpw es un trabajo de 24 por 24 y que, “encerrada en la casa de Gran Hermano, te debe angustiar más”, manifestó Barbarossa.

LA CRÍTICA DE COTI A ROMINA POR DEJAR A SUS HIJAS PARA ESTAR EN GRAN HERMANO:

“¿Si ella se pone a juzgarme a mi, como persona, por qué no la puedo juzgar yo a ella?”, preguntó Coti por el comentario de Pazos de que está mal “juzgar a una madre”. “Ella me dijo ‘sos mala persona’”, recordó la correntina, en defensa de sus críticas.