Ya se sabe que el próximo 6 de mayo será la gran coronación de Carlos III, y el príncipe Guillermo intenta convencer a su padre para que impida la presencia de Harry y Meghan Markle en la gran ceremonia.

A pesar que la última coronación en el Reino Unido fue hace 70 años atrás, los ojos de todo el mundo estarán en la presencia del príncipe Harry y Meghan Markle, algo que desató la furia y el desagrado del heredero a la corona, Guillermo, informa Voces Críticas.

Sin embargo, aún no se conoce si estará presente o no el príncipe Harry, ya que no dio aviso hasta el momento, por otro lado, el príncipe Guillermo estaría intentando convencer a su padre Carlos III para que pida la presencia del duque de Sussex y su esposa Meghan.

Tal parece que la relación entre los dos príncipes no sería para nada agradable y no hay intenciones de que se arregle. El nuevo monarca británico no quiere escuchar a Guillermo y quiere convencer que asista Harry a la ceremonia, a pesar de que ese mismo día el duque y Meghan Markle estarían festejando el cumpleaños de su pequeño hijo Archie.

Todo el malestar que siente el futuro heredero a la corona británica, el príncipe Guillermo, se debe a que como todos saben, el príncipe Harry publicó un libro de memorias, en el mismo reveló secretos íntimos de la corona británica y causó un mar de polémicas , no solo en Reino Unido sino en todo el mundo.