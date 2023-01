Es sabido que la cantante Adele es una persona sensible y empática. No por nada compuso y escribió tantos temas que impactan en la vida de tanta gente.

Hubo un acontecimiento en un concierto reciente que la hizo romper en llanto en uno de sus conciertos. La artista se vio sumida por las lágrimas a causa de una foto.

Adele caminaba sobre ell escenario en donde se presentó, sin darse cuenta de que un hombre le mostraba algo en su celular. La canción que resonaba en aquel momento era “When We Were Young”.

Al principio, la compositora de “Someone Like You” no se dio cuenta de que era lo que la pantalla del celular del espectador mayor de edad mostraba. Pero cuando cayó en la cuenta no pudo contener el llanto, informa Voces críticas.

Y es que la foto mostraba al hombre, en aquel momento solo, junto a una mujer. Y la cantautora inglesa lo notó. “Creo que esa es su esposa en el teléfono. Y creo que ella no está aquí. Y eso de verdad me conmueve. Y parece que estás solo, y yo, lo lamento mucho”, dijo con la voz quebrada.

El video lo muestra todo. Y representa la empatía y la sensibilidad de la artista inglesa que manifiesta no solo en sus temas, sino hacia su misma audiencia.