Para nadie es un secreto que la princesa Lady Di fue una mujer que la caracteriza su dulzura, su forma cariñosa de ser con las personas, pero además poseía una sensualidad única que pocas veces podía presumir ya que tenía prohibido por el príncipe Carlos.

Bien sabemos que la princesa Lady Di desafiaba los estándares de la realeza, por lo había un vestido al que llamaban “el vestido de la venganza” ya que era el más popular de todos, pues era uno de los que le hacía resaltaba su estilizada figura y eso era algo que molestaba tanto a los miembros de la realeza como al rey Carlos.

Vale recordar que el 9 de marzo de 1981, la princesa Diana y el príncipe, se preparaban para dar su primera aparición pública como prometidos en Goldsmith´s Hall. Para el momento, la mamá de Harry y William eligió un espectacular vestido lencero largo de tafetán en negro que le quedaba fenomenal, en aquel entonces tenía solo 19 años. Informa Voces Críticas

En esa ocasión, nadie esperaba la asistencia de la princesa, por lo que cuando hizo su entrada, todos quedaron impresionados al verla llegar con la sencillez y elegancia que la caracterizaba, escandalizando según el rey, a la realeza. Pero según versión del periodista Andrew Morton, le pareció que llevar ese tipo de modelo estaba acorde a su edad, ya que el estilo era strapless, por lo que no consideró que tal vez era demasiado juvenil para su nuevo estatus social. El príncipe Carlos al verla la miró irónicamente y le susurró. “Pienso que no irás a ir así”.

El argumento de Charles para la princesa Lady Di era por que el vestido era de color negro, tono que usaba su familia cuando estaban de luto, por lo que Diana respondió en forma tranquila que ella no pertenecía aún a la familia, pero además de las críticas de su futuro esposo, la princesa tuvo que soportar la atención de los medios, quienes comentaban que era un vestido demasiado revelador para el protocolo real.

Por lo que la princesa Lady Di hizo caso omiso y se presentó en el evento, a pesar que aquella noche se sentía desorientada, en un mundo diferente al suyo y en el cual no sabía como actuar. Presentimiento que tenía la princesa de Gales acerca de no encajar y de que no duraría mucho tiempo como miembro de la realeza, cosa que efectivamente pasó y por la que tuvo aguantar muchas cosas.