Si bien se pensaba que la relación amorosa entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa nunca terminaría, pues no fue así. Ahora después de varias semanas de esta ruptura vuelve a salir otro dato que ha dejado a más de uno impactado.

Se trata de la tremenda advertencia que le hacía la anterior pareja del peruano, a Isabel Preysler, quien a pesar de todo trataba de avisarle lo que pasaría con su relación, de hecho, la mujer llamaba constantemente a la socialité y ésta ignoraba las llamadas, optando la mujer despechada por hacerle una tremenda misiva que la dejó sin palabras.

Cuando Patricia descubrió la relación de Mario con la influencer, esta intentó por todos los medios de hablar con ella. Pues, tenía la esperanza de que era una aventura más del premio Nobel y que el escritor regresaría con su familia. Al ver que ella no le atendía las llamadas, le manda una explosiva carta donde le hace un insólito pedido.

En el escrito Patricia le dice a Isabel Preysler además de que no hiciera públicamente su romance con Mario, le advierte diciendo que no era la primera vez que él la engañaba. Que puede ser que su matrimonio se vea roto, pero ella ha perdonado sus infidelidades varias veces y que no tome en serio sus declaraciones de amor.

Según Pilar Vidal, el escritor era todo un hombre mujeriego y seductor y no era la primera vez que traicionaba a su ex mujer y aunque ella lo sabía, no lo dejaba por que lo amaba y se lo permitía, ya que no quería que su familia se derrumbara.

Y al parecer el tiempo le dio la razón a Patricia, ya que el novelista no traicionó a Isabel Preysler pero si la dejaba abandonada cada vez que discutían, cosa que desagradaba y que no estaba dispuesta a seguir tolerando. Lo cierto es que la relación de Mario Vargas Llosa con Patricia siempre fue de lo mejor, muy diferente con la socialité a quien la ha puesto por el suelo en su última biografía.