En la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) no es fácil la convivencia entre los participantes. En reiteradas oportunidades, Camila intentó acercarse a Marcos para lograr algún tipo de vínculo, pero él nunca se mostró interesado en conocerla. Más allá de esto, la joven sigue insistiendo en acercarse a su compañero a toda costa.

En las redes sociales los fanáticos siguen el minuto a minuto de lo que ocurre en el popular reality conducido por Santiago del Moro. Recientemente se viralizó un episodio que ocurrió en la pileta: Marcos estaba sobre un inflador cuando Camila intentó subirse y él la empujó.

Luego de que trascendieron estas imágenes, en Twitter se generó un debate sobre si se trataría de un caso de acoso y cuestionaron si la producción del ciclo debería tomar cartas en el asunto. “Pobre pibe, no lo deja tranquilo. Si sería así Marcos con ella ya lo estarían matando como a Agustín”, opinó un seguidor. “Lo que ella está haciendo es acoso. Claramente a Marcos le molesta la tipa, estar enamorada no es excusa para ser así con una persona”, agregó una joven.

Esta no es la primera vez que pasa este tipo de situaciones. En otra oportunidad, Marcos se encontraba descansando en la habitación, y allí cerca estaban Julieta y Daniela. El entrar Camila le tiró con un almohadón. Como respuesta, el joven lo revoleó sin pensar que iba a golpear a ella en la cara, además de volcar un velador, lo que ella aprovechó para simular un llanto. De inmediato él se levantó y se acercó, pero le aclaró: “Igual no te iba a consolar, iba a levantar la lámpara”. Daniela comenzó a gritar: “Pensé que te iba a abrazar y pasó de largo”.

Por otra parte, cabe recordar que la producción de Gran Hermano intercedió por la extraña relación que establecieron Camila y Alfa. Ambos fueron llamados al confesionario para explicar qué sentían el uno por el otro. Más tarde, él le confesó a ella lo que había pasado. “Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le contó el participante, después de los festejos por los 61 años. “¿Y qué les dijiste?”, quiso saber ella. “Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, enfatizó Walter y se fundió en un abrazo con ella, quien le respondía “yo también”.

Asimismo, el hermanito reveló el planteo que surgió dentro del confesionario: “Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica?”. “Pero no importa -respondió él- El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”. Esto provocó que Camila lo volviera a abrazar. Pero fiel a su estilo, Alfa remató la tierna escena con un chiste al límite del buen gusto. “Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”, le dijo, mientras ella le reprobó la humorada con un sonoro “Ay, Alfaaaa”.

La decisión de Gran Hermano fue volver a citar a ambos competidores para que las cosas quedaran en claro, y Camila fue contundente sobre su manera de ver la situación: “Lo veo muy parecido a mi papá, yo lo veo más por ese lado, esa es mi afinidad con él”. Ante ello, desde el confesionario le consultaron si esas demostraciones de afecto de él no la hacían sentir incómoda, a lo que respondió que no. “Porque siento que va todo como chiste. Bah… o capaz yo pienso que es así…”.

COTI Y ALEXIS, SÚPER ENAMORADOS AFUERA DE LA CASA DE GRAN HERMANO

Coti y Alexis son una de las parejas favoritas que la casa de Gran Hermano edición 2022 formó y mostraron en una seguidilla de fotos de archivo lo parecidos que eran desde pequeños.