El escándalo estalló dentro del Manchester City y ahora Pep Guardiola advierte a Julián Álvarez y a todo el plantel sobre cómo serán las cosas de acá en más dentro del club de Inglaterra.

La polémica surgió luego de que el equipo de los ‘ciudadanos’ comunicara la salida de Joao Cancelo del equipo, una decisión inentendible por parte del DT español, ya que el portugués tiene grandes capacidades futbolísticas. Sin embargo, todo habría sido por cuestiones vinculadas al vestuario.

Según han informado distintos medios, el motivo por el que el entrenador del Manchester City decidió prescindir de Cancelo habría sido por las formas que tenía el futbolista de manejarse.

En ese sentido, el portugués habría faltado el respeto y, en medio de una fuerte discusión, amenazó con irse del club debido a que el mercado de pases aún seguía abierto.

De esta manera, tanto Pep Guardiola como todo el cuerpo técnico estuvieron de acuerdo en la mala actitud de Cancelo y aceptaron la oferta del Bayern Múnich de dar al jugador en calidad de cedido. Informa Voces Críticas.

La decisión del DT español de anunciar la salida de un excelente jugador no solo se da porque su actitud no se relaciona con sus valores ni los del club, sino también, como una clara advertencia al plantel, para demostrar que quien tiene el poder en el City es él y no un futbolista que quiera llevárselo por delante.

Por eso, Julián Álvarez ya está advertido, Pep Guardiola no dudará ni un segundo en prescindir de él si en algún momento quiere sobrepasar los límites, aún teniendo excelentes habilidades en lo futbolístico.