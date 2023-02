El lunes en Gran Hermano, Marcos tuvo una profunda charla con Romina mientras disfrutaban de una tarde de sol en la pileta. En medio de la conversación, el salteño reveló una característica que no toleraría en una relación e pareja: qué dijo.

Todo comenzó con un planteo de la ex diputada del Frente de Todos a Marcos en Gran Hermano. “¿A vos te gusta que te estén llamando, mandándote mensajes preguntándote dónde estás, qué estás haciendo?”, quiso saber la competidora.

Fue entonces cuando el estudiante de abogacía respondió: “Si es para hablar no tengo drama, pero cuando te preguntan donde estás…”. De esta forma, el salteño dejó en claro cuál es la actitud que no toleraría de una pareja. Y Romina estuvo de acuerdo.

“El típico quiero saber y te hacen hasta videollamada… Para, ¿qué voy a estar haciendo? Ahí deja de gustarme. En cambio, cuando no están tan encima, me gustan”, remarcó ella. Sin embargo, Marcos hizo una salvedad y consideró que es diferente cuando “es para hablar, preguntarte cómo estás”. En tanto Alfa, que se metió en la conversación admitió que a él no le molesta que quieran saber.

La secuencia se viralizó en las redes y los usuarios estallaron con comentarios al respecto. “Es muy libriano ; huyen del control”; ”Tiene 22 años… Pero igual no lo veo muy asiduo al compromiso de una pareja… Y no lo critico me parece muy bien primero está uno mismo y después pensás en los demás, parejas hijos etc”; ”Es de libra, son re complicados pero en la cama supongo que son buenos”; “¿Pero a quien pingo le gusta tener una pareja controladora?”; ”Y Camila pensando que tiene chances, se nota de acá a la China que es re intensa”; ”No le gustan las tóxicas, Camila rajá nomás”, expresaron.

Marcos habló de su ex en Gran Hermano

Semanas atrás, Coti indagó a Marcos sobre sus relaciones anteriores. Fue entonces cuando le preguntó sobre su ex pareja: “¿Pensas que la seguís queriendo?”. Luego de una breve pausa, el salteño le contestó.

“A mí me quedaron muchas cosas por hablar con ella”, aseguró. “No pasó nada de decir que no podíamos seguir más. De parte de los dos no hubo nada pero sí varias peleas que eran muy recurrentes, entonces se hizo difícil. Ya veremos”, cerró.