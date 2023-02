Este miércoles por la noche, se llevó a cabo una nueva gala de nominación en Gran Hermano. En esta oportunidad, Alfa acudió al confesionario para votar a uno de sus compañeros y se arrepintió de jugador.

Alfa fue el segundo concursante convocado al confesionario para emitir sus votos. En primer lugar, nominó a Ariel. “Es por una cuestión de afinidad, aunque estamos tratando de superar cosas para pasarla bien”, exclamó el jugador más grande de la casa.

Luego, el participante de 61 años le dio el segundo voto a Marcos. Frente a cámara, dejó entrever que estaba algo confundido con su decisión.

“No sé a quién votar y entonces lo voy a votar a Marcos porque creo que él no va a quedar nominado”, comenzó diciendo Alfa. Inmediatamente, se arrepintió: “No, pará, a ver”. “Lamento decirte”, dijo la voz de GH.

“No, ya está. Listo. La verdad es que no sé a quién votar, no tengo ganas de nominar a nadie y creo que Marcos no va a quedar nominado”, destacó el jugador de 61 años.

“No quiero votar a nadie y creo que en el grupo el que no va a tener votos es Marcos. Por eso, lo voto a él”, explicó Alfa.

El llamativo voto de Alfa

Después de que Alfa nominara a Ariel y Marcos, Santiago del Moro no pudo evitar opinar y señaló: “Está celoso”.

De esta manera, el conductor de Gran Hermano dejó entrever que el voto de Alfa fue un “voto celoso”, ya que no oculta sus sentimientos hacia Camila, mientras que ella trata de conquistar el corazón de Marcos.

A pesar de la insistencia de Alfa, Camila dejó en claro que solo lo ve “como a un padre”. De hecho, aseguró que está profundamente enamorada de Marcos, el participante que conquistó su corazón.