La China Suárez suele compartir en sus redes sociales imágenes y videos de su vida personal y laboral. En esta oportunidad, la actriz publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía con su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Rápidamente, sus seguidores aprovecharon para hacerle una advertencia al ver que la niña tenía un muñeco muy polémico.

“Hermosas China, ¡pero ese muñeco no por favor! ¡Buscá su significado!”, le pidió una fanática. “El muñeco diabólico”, agregó otra persona en referencia a la figura de Huggy-Wuggy, un popular personaje de Poppy Playtime, un videojuego de terror que está ambientado dentro de una fábrica de juguetes.

ADVERTISEMENT

Este muñeco azul al principio parece inocente pero a medida que avanza el juego se transforma en siniestro. El juguete se comercializa con mucho éxito entre los niños y circulan videos que tiene un contenido polémico en los que Huggy-Wuggy amenaza con “asfixiar” hasta matar a quienes lo vean. Además, circulan escenas violentas que ocurren al jugarlo.

Por otra parte, la también cantante publicó recientemente en Instagram una tierna imagen con sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. “Mi vida entera en una foto”, describió la China en su cuenta de Instagram. Y, de inmediato, el posteo se llenó de likes y comentarios cariñosos.

Suárez se convirtió en mamá cuando todavía era muy joven. Sin embargo, según reveló en varias entrevistas, siempre quiso tener muchos chicos. “Tengo contratada una niñera, por supuesto, porque sino no podría trabajar. Reconozco me gusta el caos con los chicos. Lo que a muchos les hace doler la cabeza, es lo que yo siempre soñé. Me gusta el griterío. El único ruido que me gusta y soporto es el de mis hijos. En mi casa, todo el día hay música y a todo volumen, desde que nos despertamos. Mis hijos se la pasan bailando y cantando”, había contado en un mano a mano en 2021 con Alejandro Fantino.

Durante la charla, la actriz se refirió al escandaloso affaire con Mauro Icardi: “Siempre se va a hablar, ya lo tengo aceptado, pero no es ‘el precio de la fama’, porque siempre odié esa frase. Es el precio de la libertad con la que vivo yo, desde que soy muy chica. Hay gente a la que le da más miedo ‘el qué dirán’, a mí nunca me importó”.

“Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. Y a lo mejor suene soberbio o rebelde, pero yo no… El día que mis hijos me pregunten qué es lo que quieren saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos”, remarcó la China. El periodista se asombró por su sinceridad y elogió su postura: “Te veo muy plantada, Euge”. Y la actriz profundizó sus argumentos: “Es que yo ni a un novio me banco que me vengan a pedir explicaciones. ‘¿Dónde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’…

No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo… Ojalá me hubiese salido hacer un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad”.

LA FUERTE CRÍTICA A CHINA SUÁREZ TRAS SU SEPARACIÓN DE VICUÑA

Pampito: -La China y Vicuña es un matrimonio que no fue, pero ellos contaron en su momento que habían hecho un acuerdo.

Karina Iavícoli: -Claro, ella le hizo comprar esa casa divina, que ahora no le gusta tanto. Es una chacra que ahora dice que le queda muy lejos. Ella fue tan desprolija fue que el mismo día que firmó la escritura, la estreno con Nico Furtado. Es una mujer de avanzada. Fue un horror lo que le hiciste a Benjamín.