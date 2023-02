Las expectativas de los fanáticos del Al-Nassr por ver debutar a Cristiano Ronaldo eran cada vez más fuertes, pero todo se derrumbó cuando el delantero no logró convertir goles y quedó eliminado de la Supercopa ante el Al-Ittihad.

En sus primeros dos partidos oficiales, el ex jugador del Manchester United no solo no marcó tantos, sino que pasó desaparcibido dentro del campo de juego. Esto no solo generó enojo en los dirigentes del equipo árabe, sino también, en los hinchas, quienes demostraron su furia hacia Ronaldo pisoteando su camiseta.

De esta manera, el delantero de la Selección de Portugal no se escondió tras las duras derrotas y lanzó un contundente mensaje para todo el Al-Nassr en su cuenta oficial de Instagram.

Cristiano Ronaldo compartió unas serie de imágenes en las que se lo ve entrenando tanto en el gimnasio como dentro de la cancha. Junto a las fotos, el portugués escribió: “El trabajo duro nunca para”, lo que sería un mensaje para las fuertes críticas hacia su desempeño futbolístico.

En este sentido, el ex jugador del Real Madrid está dando a entender que trabajará duro para cambiar el nivel que viene mostrando en el equipo de Arabia Saudita. Informa Voces Críticas.

Luego de su conflictiva salida del Manchester United en medio del Mundial de Qatar, la noticia de que Cristiano Ronaldo jugaría en un equipo árabe sorprendió a todos y dio la vuelta al mundo, por eso, el delantero no quiere decepcionar y se prepara para enfrentar al Al-Fateh y revertir la situación.