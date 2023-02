Este martes Agustín volvió a pasar por LAM debido a la nueva eliminación de Gran Hermano luego de regresar en un repechaje hace más de un mes. No obstante, Viviana Colmenero apuntó contra él por su estrategia contínua y se cruzaron fuerte en vivo.

Desde que comenzó el certamen, el oriundo de City Bell se autodefinió como el más estratega entre todos los integrantes de Gran Hermano. Ahora bien, el cariño de los espectadores se armó desde el bullying que le ejercían plenamente colocándolo como un chico marginado y la lástima que provocaba lo favoreció de cara a las placas en las que quedó.

Ahora bien, Frodo terminó desbarrancando con algunos comentarios y actitudes en contra de las mujeres y rápidamente lo eliminaron. Luego, volvió a ingresar para tener una segunda oportunidad y desarrollar otra fase de su plan, pero nuevamente los votos ayudaron para que esté de este lado del muro.

Por otro lado, pasó por el piso de América TV para hablar con las angelitas que estuvieron filosa como siempre. Entre ellas estaba presente Viviana, la ganadora del Gran Hermano 2003 que de entrada lo trató como mentiroso porque le replanteaba que “no hay material” sobre su participación en el certamen y sostuvo: “Estás inventando, primera mentira…es un fabulador”.

Agustín de Gran Hermano y Viviana Colmenero se cruzaron en vivo

Ambos exintegrantes de GH se enfrentaron y Colmenero le advirtió: “Vos vas a quedar en la historia, pero como el gran delirante”, en referencia a sus tácticas y agregó: “No convenciste a tu mascota (por el león), no convenciste a Marcos, no te salvó. Esta amistad que dicen tener, no resurgió en cosas positivas”.

Por su parte, Agus le consultó irónicamente: “¿Cuál fue tu estrategia de juego? Explicame. Que marcaste una época”. Asimismo, afirmó: “Cuando vengan las próximas ediciones, se va a hablar de la cazadora de Agustín, de los informes y no de lo que hizo Viviana Colmenero”.