En las últimas horas, el rey Felipe VI y la reina Letizia fueron noticia por acudir al restaurante Ferretería, ubicada en la calle Atocha, en Madrid. Allí se reunieron con el dermatólogo Pedro Jaén y su pareja, además de al menos seis escoltas que acompañaron a la pareja real.

Sin embargo, el por qué este evento fue noticia tiene que ver con otra razón. Es que la vida privada del rey de España y su reina consorte es realmente una incógnita, ya que saben escapar del acoso de la prensa cada vez que se sacan la corona.

De todas maneras, gracias a un fino seguimiento, se pudo dilucidar cuáles son los gustos de la pareja a la hora de escapar un poco de la rutina. Según se pudo saber, la cena en Ferretería no fue más que el final de una noche más larga.

En concreto, tanto Felipe VI como la reina Letizia habían acudido antes a una función de teatro o a una sesión de cine, aunque no se sabe específicamente cuál. Lo particular de los reyes cuando hacen este tipo de actividades es que no ocupan reservados, sino que acompañan al resto de los espectadores.

Además, esta particularidad respondería a otra inquietud: desde la Casa Real están desesperados por mostrar a los monarcas juntos, luego de que surgieran rumores de crisis en la pareja. Sin embargo, esto tiene que ver con que tanto el rey como la reina consorte suelen hacer planes por separado sin ningún tipo de problema.

En realidad, es más la opinión pública la que no está de acuerdo con las agendas separadas del rey Felipe VI y la reina Letizia. Dentro de la Casa Real, a nadie le preocupa que tengan diferentes pasatiempos, y no responde para nada a una crisis de pareja. Infoma Voces Críticas.