No es la primera vez que el prícnipe Harry habla de la muerte de su madre, Lady Di, y expresa cómo fueron esos terribles años para él. Sumado a su confesión sobre el alcohol, y cómo “busco refugiarse en él”, tras la trágica muerte de la princesa Diana, ahora se develó un nuevo y escabroso detalle sobre ese momento.

En su autobiografía, “Spare”, Harry confesó que fue su padre quién se ocupó de comunicarle la triste noticia. Pero eso no fue lo que llamó la atención de su relato, sino la forma en la que actuó el actual rey de la corona británica: “No me abrazó ni me dijo que lo sentía”.

Según el duque de Sussex, a su padre “no se le dan bien” las demostraciones afectuosas, por esta razón solo se limitó a comunicarle a su hijo menor que su mamá había fallecido tras un trágico accidente. Informa Voces Críticas

“Mi padre no me abrazó, no se le daba bien expresar sus emociones en circunstancias normales” aclaró el esposo de Meghan Markle, quién fue el miembro de la Familia Real Británica que más padeció la muerte de Lady Di. No solo tuvo problemas con el alcohol, sino también con otro tipo de drogas más peligrosas.

La confesión que hizo en su libro el príncipe Harry “dejó a más de uno impresionados”. En ese entonces, Harry era tan solo un niño y necesitaba el apoyo de su familia para afrontar la dura noticia sobre su mamá. A su vez, el príncipe contó que esa noche “no recibió ninguna visita” y que se quedó en su habitación llorando.