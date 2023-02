Con el fallecimiento de Constantino de Grecia, hermano de Sofía, la princesa Leonor seguía en Gales, su ausencia fue muy notoria y hasta mal vista, ya que era un momento muy importante para interrumpir sus clases.

En el funeral asistieron todos los familiares paternos del rey Felipe, más la ausencia de la princesa Leonor y la Infanta Sofía acudieron a Atenas, siendo el momento preciso para reencontrarse todos los primos de las hijas de Letizia ha quienes no ha visto por años, en especial con Irene Urdangarin de quien Leonor no ve desde que eran unas niñas, pero no fue así.

Entre los nietos de los reyes eméritos ha destacado Irene Urdangarin, prima de la futura reina de España, y de que muy poco se sabe de ella. La hija pequeña de la Infanta Cristina ha aparecido muy transformada, con un atuendo negro, un abrigo tres cuartos del mismo color, medias a juego, zapatos de tacón y bolso de cadena.

Con la asistencia de los hijos de las infantas en el funeral ha dejado en evidencia que la princesa Leonor y Sofía no hayan asistido al funeral de la persona más allegada para ellas, por lo que se presume que uno de los motivos de su ausencia se deban a sus compromisos académicos.

Aunque pudiera ser esta la versión oficial, aunque los reyes de España no han dado explicaciones, otros portales señalan que la ausencia de la princesa Leonor y Sofía es por culpa de la reina Letizia, quien es extremadamente celosa con la imagen de sus hijas, por lo que evitó algún encuentro con familiares que ella rechaza, como lo es el padre del rey, Juan Carlos, quien vive en Abu Dabi por graves escándalos que precipitaron su abdicación.

Por otra parte, la princesa Leonor e Irene son de edad similar, ya que este año ambas cumplirán la mayoría de edad y están a punto de terminar sus estudios de Bachillerato. Se desconoce que estudiará la hija de la Infanta Cristina, pero de la hermana de Sofía se sabe que iniciará una nueva etapa de formación militar y universitaria con la que se alistará como futura reina de España.