Gerard Piqué se ha convertido en una gran mediático desde que se separó de Shakira y se puso en pareja con Clara Chía Martí. Ahí empezó un verdadero calvario en su vida con las constantes indirectas de su ex pareja y ahora una crisis con su joven novia. Ella es duramente cuestionada por ciertas actitudes y la pareja no la pasa bien.

El ex jugador del Barcelona, ha publicado una captura de una conversación de whatsapp con Iker Casillas. Lo que llamó la atención fue la foto de perfil donde están Milán, de 10 años, maquillado como un oso panda junto a Sasha, su hermano de 8 años que pintado como pantera azul. Ese lugar lo solía ocupar Shakira y ahora Clara brilla por su ausencia.

La foto del perfil de Gerard Piqué no pasó desapercibida en los usuarios de las redes que vieron con gran cariño la imagen. De todas maneras, muchos recordaron que antes la tenía a Shakira en ese lugar. Ahora no sólo no está ella, lo cual es entendible, pero tampoco está su actual pareja. Informa Voces Críticas.

Cabe remarcar que hasta ahora Piqué puede visitar a sus hijos todos los fines de semana y compartir con ellos fechas y momentos especiales porque los niños aún se encuentran en Barcelona. A pesar de que Shakira tiene planeado mudarse con ellos a Miami, pero aún no lo puede hacer porque debe resolvercuestiones legales.

De todas maneras, se comprende que ahora que ya no convive con sus hijos quiera tenerlos siempre presentes. Esa es una manera de recordarlos constantemente y llevarlos a todos lados, a pesar de la distancia física que existe entre ellos por las circunstancias de la vida.

Lejos de la polémica y los dimes y diretes, con esta imagen Piqué muestra que para él en estos momentos y, tal vez toda su vida, su prioridad son sus hijos. Más allá de las relaciones y conflictos con sus parejas, hoy elige mostrar los más preciado que tiene: sus pequeños, fruto de la relación con Shakira.