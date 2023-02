A través de los tres meses que se vieron de Gran Hermano, Alfa ha desarrollado un liderazgo dentro de la casa que lo posiciona como uno de los más fuertes y con más carácter entre sus compañeros. Sin embargo, el Conejo dio más detalles sobre la convivencia con él y lo acusó gravemente por el acoso continuo.

Ahora bien, desde que Gran Hermano abrió sus puertas en octubre del año pasado, muchos pensaron que el hombre con más edad de la casa iba a ser uno de los primeros en ser eliminado. Esto se debe a que la mayoría no superaba los 30, por lo que se trataba de una generación e ideologías diferentes.

Además, tuvo varios percances con las mujeres por un comentario inapropiado con Constanza acerca de su miembro viril y las consecuencias siguientes al poseer a toda la casa en contra. En relación con esto, una y otra vez chocaba con los hermanitos que, a pesar de concordar para eliminarlo del reality, nunca pudieron llevar a cabo su plan.

De a poco se fue ganando el respeto de la casa con varios duelos ganados en placa frente a sus respectivos “enemigos” y su dura postura a la hora de debatir. “El señor Alfa tiene muchísima experiencia, y educación sexual también, tiene que entender que él está teniendo el control sobre el cuerpo, la salud mental, la diversión de sus compañeros”, expresó la China Ansa al respecto.

El Conejo fue contundente cuando le preguntaron sobre Alfa en Gran Hermano

“Es un poco como dice la China, al hostigamiento lo tenés las 24 horas. Es una persona que no la podés… Hay que tener paciencia, te gana por cansancio”, comentó el cordobés en la transmisión en vivo de Gran Hermano.

Luego, la panelista agregó: “A mí me parece que es mucho más profundo lo que está sucediendo, me parece que estamos analizando que él está jugando y tiene el control de la casa, el lavarropas, la cocina, lo que Alfa tiene. Imaginate un hombre con estas actitudes cuando las cámaras están apagadas y los micrófonos no están prendidos”.