A pesar de su buena onda, los participantes de Gran Hermano aún no logran llevarse muy bien con Camila, quien se convirtió en la líder de la semana. Este martes, ganó el gran desafío y sus compañeros se mostraron muy molestos.

En las últimas horas, la joven de 21 años ganó la prueba del liderazgo por primera vez en un juego de equilibrio y resistencia. Finalmente, será la encargada de salvar de placa a uno de sus compañeros.

Luego de haber ganado la prueba del líder, la participante se mostró muy feliz, pero sus compañeros dejaron a la vista su disgusto. “Gritalo, dale”, exclamó Santiago del Moro y felicitó a la concursante.

“Yo quiero que vos entiendas, me estaba bajando la presión dos veces. Me dolían las piernas, no lo puedo creer. Estuvo empatado igual”, exclamó Camila con mucho entusiasmo. “Muy bien Juli, también”, destacó el conductor de televisión.

“Camila, sos la nueva líder de la casa. Por esta semana vos tenés inmunidad y además, vas a rescatar un jugador y una jugadora que quede en placa. Pensalo bien, armá tu juego y divertite. ¿Cómo estás con eso?”, consultó el presentador de televisión.

“Siempre pienso que voy a ganar y cuando voy a ganar, pierdo”, exclamó Camila bajo la atenta mirada de sus compañeros, quienes la escuchaban con mucha tensión y algo de bronca.

“¿Algún compañero le quiere decir algo a Camila?”, preguntó Santiago. Por algunos segundos, la casa más famosa del país quedó en silencio y se generó una tremenda tensión.

“Ella no se tenía ni fe, me decía que no iba a ganar”, reprochó Alfa. Luego, el conductor de televisión pidió un fuerte aplauso para la jugadora de 21 años. En esta ocasión, casi nadie felicitó a la concursante.

Camila superó a Romina y Julieta

Este martes por la noche, se llevó a cabo una nueva prueba del líder en Gran Hermano. Después de varios intentos, Camila, Romina y Julieta llegaron a la final.

La primera en abandonar el desafío fue Romina, quien se desbalanceó y quedó afuera del juego. Finalmente, se cayó Julieta de la tabla y Camila se convirtió por primera vez en líder de la semana.