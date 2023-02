Hace algunos días una joven, llamada Rocío Galera, difundió una serie de mensajes entre ella y Mauro Icardi, donde revelaba que él tenía la intención de conocerla y tal vez conocerse en un futuro para tener un encuentro romántico. Esto fue negado por el futbolista con unas frases muy duras y Rocía se cansó y rompió el silencio.

Galera decidió romper el silencio en A la Tarde, emitido por América Tv y conducido por Karina Mazzocco, y le dio con todo al delantero del Galatasaray, la mujer decidió no guardarse nada y reveló todo: “No fue más que un ida y vuelta por Instagram. Yo publiqué esta historia con un mate y él respondió con un emoji del leoncito y una carita. Ahí empezamos a hablar… Él me contó que estaba complicado, pero que le interesaba conocerme y me pidió que lo mantuviera en privado”, comenzó diciendo la cordobesa.

Ella publicó la captura de pantalla del chat sin saber que iba a llegar tan lejos y se iba a armar semejante revuelo: “Pensé que iba a quedar ahi. No sabía que me iban a estar llamando de todos los programas. Porque ya me han hablado otros famosos, pero nunca pasó más que eso”, dijo sin dar muchos detalles de la situación ya que al parecer algunos están comprometidos.

Unas hora después de que se filtra el chat Icardi salió a desmentir con todo lo que tenía pero al parecer habló con ella acerca de eso y supuestamente le reveló la razón por la que desmintió los chats: “Después de hacer público el chat, él me preguntó por que lo había subido y, tras desmentirlo, me explicó que lo había porque estaba en medio de un divorido y que no le convenía que se lo vincule con una persona”, reveló Rocío sin ninguna duda.

Una de las frases que escribió Mauro a modo de descarga fue: “Estoy para un poquito más que para escribirle a minitas por Instagram”, cuando le hablaron acerca de este tema y su opinión es que su community manager no lo está cuidado. “A mí no me gustó para nada y me parece que la que puede estar para mucho más soy yo, no él porque es un hombre casado que tiene un montón de problemas en este momento. No tiene vínculo ni con su mamá ni con su hermana y está divorciándose de la mujer, así que muy bien con las mujeres no se lleva”, le respondió Galera.

Los detalles del chat que nadie conocía y salieron a la luz en la entrevista

En la captura de pantalla no se ve toda la conversación pero Rocío dio más detalles de cómo siguió la conversación y que hablaron de los problemas del futbolista con Wanda Nara: “Me dijo que está complicado y que está luchando por la tenencia de sus hijas”, contó la mujer.

El ex jugador del PSG la acusó de haber filtrado la conversación con el objetivo de buscar fama y eso fue la gota que rebalsó el vaso y respondió furiosa: “Si o hubiese querido hacerlo por fama, agarraba el pasaje que me ofreció y ahora estaría con él”, revelando que el hombre la invitó a Estambul y luego agregó cual fue la razón de la invitación, él está muy solo en Turquía: “No tiene ni a su familia, a Wanda ni nadie”.

En el final de la entrevista confesó que nunca se ilusionó con la posible relación y que la actitud que está teniendo ahora le quita todas las posibilidades de estar juntos: “La violencia no suma. Denigra a una mujer y decir que estás para más cuando en realidad vos le hablaste”, reflexiona la joven.

Cuando le preguntaron por Nara sorprendió a todos los presentes en el estudio con su respuesta: “A Wanda la amo, es una genia, superinteligente y nunca tendría problemas con ella. (…) Ojalá que encuentre un hombre que la sepa tratar como se merece”.