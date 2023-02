Después del funeral de Constantino de Grecia se han revelado importantes datos de las personas que no pudieron asistir. Entre ellas se destacan la princesa Leonor y la Infanta Sofía quienes su presencia no pasó desapercibida por los miembros de la Casa Real Española.

Sin embargo, fueron muchas las razones del por qué la princesa Leonor y su hermana no había hecho acto de presencia en el funeral de su abuelo, ocasión que a pesar de ser tan triste reuniría a toda la familia después de tantos años.

Pero ahora, se ha desvelado el verdadero motivo por el que la heredera no viajó hasta el país heleno y lo extraño del caso es que no era el que todos pensábamos. Si bien sabemos, que las hijas de los reyes de España fueron las únicas nietas de doña Sofía que no viajaron hasta Grecia para acompañarla en ese momento tan triste.

Sin embargo, el rey Felipe y la reina Letizia sorprendió a todos mostrándose muy atenta y afectuosa con sus sobrinos, quienes no dudaron en responderle con una sonrisa y a la vez preguntarle por la princesa Leonor y la Infanta Sofía.

No obstante, según una revista muy conocida, ha reseñado un dato del asunto y afirma la verdadera razón que es precisamente el hecho de que la princesa Leonor esté estudiando en Gales, al principio se pensaba que ese era el motivo de no haberse trasladado a Grecia. Incluso cuando falleció la reina Isabel no tuvo reparo en pausar sus estudios para ir a su funeral.

El verdadero e insólito motivo de la ausencia de la princesa Leonor, es que los reyes específicamente Letizia no quería que sus hijas se tomaran fotos con su abuelo, el rey emérito Juan Carlos, el hecho es porque quieren proteger la imagen de la princesa ya que piensa que una fotografía de Leonor con su abuelo afectaría a la reputación de la heredera.