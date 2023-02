La reina letizia es una de las integrantes de la realeza española más buscada por los medios y la que despierta mayor interés en el público. Siempre es noticia por su labor con la corona y por ser una de las royals con mejor estilo.

Lo más llamativo de Letizia es su política que apunta a mantener “la cercanía con el pueblo”. A través de sus looks siempre intenta sostener un estilo elegante pero “de bajo costo”, mostrando así que es como cualquier persona. Recientemente se recordó un polémico episodio donde la reina tuvo problemas por esta política que lleva adelante.

Todo comenzó en la fruteria, cuando la esposa del rey Felipe VI intentaba hacer la compra “como cualquier mortal”. Una mujer, sorprendida por ver a alguien de la realeza, le preguntó no de una manera muy amable: “Y tú ¿Qué haces aquí?”. Al parecer a Letizia no le gustaron sus modos y respondió de la misma manera.

“Pues mira, como tú, comprando tomates”, dijo olvidándose del protocolo y las buenas formas que tanto predican desde el palacio. Y es que para la reina de España no fue nada grato ese momento, dado que la mujer mostró una actitud muy poco amable. Informa Voces Críticas

El carácter de la reina Letizia no es ninguna novedad. Ella “no se achata nunca” y no tiene problemas en poner en su lugar a quién sea, ni mucho menos responder a quién busque molestar. En ese sentido, para ella no importan ni los buenos modales ni los protocoles, su carácter es más fuerte que ella.