Luego de que Shakira le dedicará la session 53 de Bizarrap a Piqué y Clara Chía Martí, el mundo de la joven se derrumbó y empezó a pasar momentos difíciles. A partir de todo esto, sus amigos quieren dar la versión “oficial” de los hechos.

Los padres y amigos de Clara Chía Martí decidieron contraatacar a los dichos de la cantante, en donde la tilda de mala persona. Silvia Taulés de Vanitatis, periodista catalana habló con su entorno íntimo. Informa Voces Críticas.

Los padres de la novia de Piqué son una familia acomodada del Upper Diagonal, con despacho en la Travesía de Gracia. La comunicadora, indicó que a sus familiares no les agrada esta situación, pero no les preocupa.

Lluis es abogado y empresario y Marga es funcionaria. Son una pareja discreta y con una buena posición económica que nunca dieron que hablar. Lo que sí puede traer polémica es que toda la familia quiere la independencia de Cataluña.

Chía Martí tiene una hermana y los medios afirman que sus amigas se tomaron en broma el tema de Shakira, pero no les hace gracia la información que cuenta la prensa y el constante acoso que sufren. Además, se divulgó que a la colombiana no la llaman por su nombre, sino que le dicen: “La ex de Gerard”.

A pesar de todo lo que sufren por la cantante, la familia de la ex secretaria de Kosmos están encantados con Gerard. Apoyan a su hija desde el primer momento de la relación al notar la buena química que existe entre ellos y como son con las familias del otro. Y confirmaron que Clara jamás saldrá a decir o hablar de su relación.