La casa de Gran Hermano está que arde desde que se fue Agustín y le susurró algo al odio a Marcos, esto generó mucha tensión en la casa y el día miércoles a la tarde explotó todo dentro de la casa entre Alfa y Marcos.

Camila es la líder de la casa y por eso durante la tarde se realizó un juego en equipos y el equipo de Marcos ganó desatando todo el caos. “A mucha estrategia, a vos te dejaron estrategias”, lanzó super filoso Alfa que desde que se fue Frodo está cuestionando a Marcos a cada paso que da, por supuesto que el salteño no se quedó callado y le respondió sin pelos en la lengua.

“Las chicas que eran más livianas iban atrás porque sabían llevar mejor la bocha y yo que no soy tan bueno para esas cosas”, le contestó el joven abogado lo que generó un coro de la palabra “estrategia”. Como suele pasar Alfa no se quedó callado y dio un pasito más en busca de la discordia: “Sabes quién le dejó la estrategia del juego Agustín, lo dijo bien clarito “yo use la estrategia””, agregó con mucho enojo el sexagenario con cara de pocos amigos.

“Acabas de acusar y decir use la estrategia, osea te dejaron estrategia para todo Primo”, le dijo a los pocos segundos Walter Santiago. Cansado de escuchar esto Marquitos le dijo sin filtro: “Yo solo voy a decir una cosa, el que más sucio está más quiere ensuciar a los demás”, cerró el joven generando el silencio del hombre que no supo cómo remontar la situación.

Esto en las redes generó mucho revuelo y no dudaron en salir a apoyar al joven de Salta: “Siempre tiene una frase que dice la posta, no necesita gritar ni armar quilombos, porque con solo una frase te deja callado, AMO”, “Fulminado! Se quedó mudo y se fue a silbar al patio”, “Otra frase q me apunto , gracias primo jajaj”, “Grande Marcos!!!! Siempre con la respuesta justa, Alfa quedó mudo”, son solo algunos de los comentarios que dejaron.