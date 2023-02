“No hay ningún asteroide que tenga peligro de colisión con la tierra”

Tiene aproximadamente el tamaño de un autobús y es conocido como el asteroide 2023 BU. En su punto más cercano al planeta, pasará por el extremo sur de Sudamérica justo después de las 00:00 GMT (después de las 21:00 de Buenos Aires) de este jueves.

En este contexto LV12 se contactó con Olga Pintado, doctora en Física y astrónoma tucumana, para conocer en detalle este suceso astronómico .

image.png

En realidad pasó el 26 de junio y era un poco más chico que un autobús, unos 10 metros aproximadamente

“El sol nace como todas las estrellas de una nube de gas, al formarse la estrella quedan restos de esa nube de gas que es lo que en astronomía llamamos polvo y escombros y a partir de eso se forman los planetas, los satélites y algunos asteroides. Por lo tanto los asteroides son escombros, restos de esa nube primordial en la que se creo el sol”, explicó.

image.png

La aproximación máxima esperada es de 3.600 km, por lo que puede decirse que “rozará” la Tierra.

Su tamaño y trayectoria son una muestra de cómo todavía hay asteroides de tamaño significativo, que no son detectados y acechan a nuestro planeta.

“Hay muchos telescopios que están observando el cielo en todas partes permanentemente, entonces a partir de una comparación entre lo que había antes y lo que hay ahora, uno puede determinar si hay un objeto que comienza a moverse o si aparece de golpe y a partir de un seguimiento se puede determinar cual es su magnitud, su distancia y su trayectoria”, describió.

Se supone que hay muchos asteroides e incluso cometas que han chocado contra la tierra, incluso la extinción de los dinosaurios se piensa que fue a casusa de un asteroide o cometa que cayo en el Caribe en lo que hoy es la Península de Yucatán. Si un asteroide tan grande cayera sobre la tierra podría causar un problema similar, en el caso de no ser tan grande puede causar problemas menores o podría no causar ningún problema. Se supone que hay muchos asteroides e incluso cometas que han chocado contra la tierra, incluso la extinción de los dinosaurios se piensa que fue a casusa de un asteroide o cometa que cayo en el Caribe en lo que hoy es la Península de Yucatán. Si un asteroide tan grande cayera sobre la tierra podría causar un problema similar, en el caso de no ser tan grande puede causar problemas menores o podría no causar ningún problema.

“Los restos de escombros pueden tener hasta el tamaño de un grano de arena y se calcula que por día caen a la tierra cinco toneladas de ese escombro que son potenciales asteroides”, detalló.

Al ser tan chico no representaba ningún peligro y por eso se lo descubrió hace poco y se pudo conocer su trayectoria. Incluso paso por debajo de los satélites de comunicaciones lo cual es muy cerca, por que generalmente cuando dicen que “un asteroide rozará la tierra”, a lo mejor pasa cerca de la luna. Tal vez si este asteroide al entrar en la atmosfera se hubiese venido hacia la tierra, al entrar en la atmosfera mas densa comienza a calentarse y a perder el material y tal vez a la tierra llegarían restos de cinco centímetros lo cual no representa nada. Al ser tan chico no representaba ningún peligro y por eso se lo descubrió hace poco y se pudo conocer su trayectoria. Incluso paso por debajo de los satélites de comunicaciones lo cual es muy cerca, por que generalmente cuando dicen que “un asteroide rozará la tierra”, a lo mejor pasa cerca de la luna. Tal vez si este asteroide al entrar en la atmosfera se hubiese venido hacia la tierra, al entrar en la atmosfera mas densa comienza a calentarse y a perder el material y tal vez a la tierra llegarían restos de cinco centímetros lo cual no representa nada.

“Cuando se descubren objetos de este tipo, al principio se desconoce su trayectoria y al determinarla se trabaja con un margen de error muy grande. En este momento no hay ningún asteroide que tenga peligro de colisión con la tierra en los próximos cincuenta años”, comentó Pintado.

image.png

Cometa verde: ¿Por qué es verde? ¿Cómo verlo en Tucumán?

El cometa c/2022 E3 (ZTF) también llamado “cometa verde” está llegando a su momento de mayor aproximación al planeta Tierra y es inminente que se lo pueda observar a simple vista desde el hemisferio sur.

En concreto, su aproximación más cercana a la Tierra ocurrirá este miércoles 2 de febrero, y podrá observarse a simple vista sobre todo en horas de la mañana.

“El cometa verde en realidad es blanco y esta visible a partir de esta noche o mañana en la noche hacia el norte pero esta muy bajo y será muy difícil verlo por que tiene poco brillo y hay luna casi llena. entonces el cielo esta muy brillante, no es un cielo oscuro”, explicó.

Lo ideal para verlo es ir a un sitio oscuro que tenga el norte despejado, por que si estamos en la ciudad o cerca de la ciudad, además de la luna tenemos las luces de la ciudad. Lo ideal para verlo es ir a un sitio oscuro que tenga el norte despejado, por que si estamos en la ciudad o cerca de la ciudad, además de la luna tenemos las luces de la ciudad.