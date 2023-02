Una nueva pelea estalló en Gran Hermano. En esta ocasión, la pelea es entre Alfa y Julieta, debido a que la modelo habló a sus espaldas con Romina acerca de una actitud del participante más longevo. En este sentido, Alfa recalcó que debió ir primero con el antes que con otras personas.

El hecho ocurrió en la cocina de la casa, cuando Alfa y Julieta se encontraban solos. En un principio, Julieta aseveró que no quería meterse en ningún conflicto externo. No obstante, Walter le increpó al decir que ella fue con Romina para hablar sobre el.

“Ayer fuiste y dijiste Walter dijo esto. La próxima vez venís y preguntame a mi”, recalcó Alfa con suma molestia hacia Julieta por la actitud que tuvo la misma. Esto sorprendió a los fanáticos debido a la estrecha relación entre los participantes.

Seguidamente, Julieta comenzó a negar estas acusaciones, estableciendo que habían hablado entre todos y no a sus espaldas. Ante esto, Alfa insistió en que las personas involucradas, en un principio, fueron él y Camila. Por ende, debieron preguntarle directamente a los protagonistas.

“Las personas involucradas eran yo y Camila. Entonces venís a Camila y a mi, no a Romina”, sentenció el participante de sesenta años a la modelo de 21 años. Ahora bien, Julieta empezó a rechazar los dichos de Alfa, estableciendo que no habían hablado sobre él a sus espaldas. Desde este punto, la modelo recalcó que lo habían llamado directamente para conversar.

“No fue nada de vos. Eso no es ir por atrás, porque nosotros te llamamos y lo hablamos en frente tuyo”, respondió Julieta ante las acusaciones de Alfa sobre ella. Finalmente, Walter decidió cortar el tema, no dando el brazo a torcer sobre su postura. En cuanto a Julieta, le destacó por última vez que no habló a sus espaldas y que no se molestara con ella.

La pelea entre Alfa y Romina en Gran Hermano

Los mayores de la casa tuvieron una discusión en la nueva transmisión de Gran Hermano. El motivo de la pelea surgió porque Romina y Julieta se encontraban haciendo ejercicio en el patio y querían mantener la puerta de la casa abierta para recibir aire.

Esto, molestó a Alfa, que decidió cerrar la puerta para tener una baja temperatura en la casa. Ante esto, Romina le espetó que esa no era su casa y que no podía hacer lo que quería.