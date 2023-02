Un actor de la película “Danza con lobos” protagonizada por Kevin Costner fue detenido. Nathan Lee Chasing His Horse, quien personificaba a Smiles a lot (sonríe mucho) ha sido acusado de terribles delitos que van desde liderar una secta hasta cometer delitos sexuales.

Lejos de las cámaras y los set de filmación, Chasing His Horse, fue detenido en Las Vegas acusado de liderar una secta llamada “El Círculo”. La denuncia dice que a través de la misma cometía abusos sexuales a menores y también a mujeres mayores de edad.

Due to multiple requests:

On Jan 31, 2023, around 3:53 p.m., LVMPD detectives arrested Nathan Chasing Horse, 46.

Chasing Horse was booked into the Clark County Detention Center for the following charges: pic.twitter.com/WOc8zwphdp

