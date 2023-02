Dentro de la casa de Gran Hermano (Telefé) se viven días de mucho estrés y nerviosismo debido al hecho de que ya sólo quedan nueve participantes en carrera. Gracias a Pluto TV, muchos pueden seguir la acción durante las 24 horas dentro de la casa. Asimismo, poco a poco nos vamos enterando en detalle sobre cada uno de los participantes y el perfil que tienen.

En esta oportunidad, los reflectores se centraron en Alfa y Camila, quienes estaban sentados en la mesa. Fue entonces que Walter optó por “ventilar” sus opiniones respecto a Romina. La terminó mandando al frente y acusó de hacerse la victima.

Durante la charla, Alfa “le soltó la mano” a Romina y le acusó de hacerse la “victima”. “Se hace la pobrecita, pero tiene casas en Pinamar, Salta y alquilaba en un country por 1500 dolares el mes”.

Asimismo, Alfa aprovechó para hablar sobre el resto de las chicas de la casa: “Juli ya no me saluda. Hoy a la mañana Dani no me saludó. Hacen causa común enseguida. No tengo ganas de arruinarme orto día”.

Alfa se hartó de Romina, le soltó la mano y ventiló sus escandalosos secretos Gran Hermano

“No me gusta eso de la causa común. Ella enseguida maneja a todos, busca aliados. Es muy política. Tiene esa costumbre y ya me cansó. Creo que es la más jugadora de todas”, dijo al explicar que cada vez que alguien la cruza por algo, ella busca aliados.

Camila aprovechó su charla para advertirle a él que las chicas estarían buscando ir por él en el juego. “Mis únicos amigos acá dentro van a ser Nacho y vos. Lo tengo bien claro. Las únicas personas que yo quiero seguir conociendo, que yo quiero que formen parte de mi vida y conozcan mi vida, y que compartamos más allá de esto, que podamos ser amigos del alma, son Nacho y vos”, le aseguró Alfa a la líder de la semana.