Dentro de la casa de Gran Hermano (Telefé) se viven días de mucho estrés y nerviosismo debido al hecho de que ya sólo quedan nueve participantes en carrera. Gracias a Pluto TV, muchos pueden seguir la acción durante las 24 horas dentro de la casa. Asimismo, poco a poco nos vamos enterando en detalle sobre cada uno de los participantes y el perfil que tienen.

En esta oportunidad, los reflectores se centraron en Alfa, quién le confesó a sus compañeros de Gran Hermano que no pasó una buena noche.

Durante la hora del desayuno, Alfa estuvo junto a Camila y Marcos, y les contó sobre la mala noche que pasó. “No sé pero era horrible. Era fuertísimo. Y me dijo Nacho que decía que ‘estaba llorando como un loco’”, le confesó el participante más longevo de la casa al primo.

Ante esto, Alfa recordó que Marcos, Nacho y Lucila lo quisieron despertar pero él “no podía”. “Era horrible, era fuertísimo. Nacho me dijo que lloraba como un loco. Era una pesadilla horrible, no podía salir. No sé que pasaba”, sentenció.

Alfa tuvo una pesadilla violenta tras quedar nominado y el terror lo consumió en Gran Hermano

Alfa se hartó de Romina, le soltó la mano y ventiló sus escandalosos secretos Gran Hermano

Alfa “le soltó la mano” a Romina y le acusó de hacerse la “victima”. “Se hace la pobrecita, pero tiene casas en Pinamar, Salta y alquilaba en un country por 1500 dolares el mes”.

Asimismo, Alfa aprovechó para hablar sobre el resto de las chicas de la casa: “Juli ya no me saluda. Hoy a la mañana Dani no me saludó. Hacen causa común enseguida. No tengo ganas de arruinarme orto día”.

“No me gusta eso de la causa común. Ella enseguida maneja a todos, busca aliados. Es muy política. Tiene esa costumbre y ya me cansó. Creo que es la más jugadora de todas”, agregó.