Al príncipe Guillermo y Kate Middleton les preocupa lo que pueda llegar a suceder con la presencia del príncipe Harry y Meghan Marke durante la coronación del rey Carlos III y Camila Parker el próximo 6 de mayo.

Lo cierto, es que la celebración es algo que no se da hace casi 70 años, ya que la última fue con la reina Isabel II. Sin embargo, lo que tiene a todo el mundo expectante es ver qué sucederá con los duques de Sussex y si es que estarán o no para acompañar al monarca británico en ese momento. Lo que sí es seguro, es que los príncipes de Gales no quieren su presencia.

En ese sentido, se dio a conocer que el hijo mayor de la princesa Diana se opuso a que su hermano menor y su esposa asistan a la coronación debido a los constantes ataques de ellos hacia la familia real británica, sin embargo, el rey Carlos III sostiene que sería peor que los duques de Sussex no asistan y que eso generaría más revuelo mediático.

De esta manera, ante la resistencia del monarca de prohibir la entrada de Harry y Meghan al evento, el príncipe Guillermo y Kate Middleton ya se encuentran diseñando un plan para humillarlos durante la coronación. Informa Voces Críticas.

En caso de no poder convecer al rey Carlos III, los príncipes de Gales ya esán llevando a cabo una agenda muy restrictiva para los duques de Sussex, la cual hará que queden al márgen de algunas actividades, dejándolos fuera delante de millones de espectadores.

Asimismo, se conoció que, si bien el príncipe Guillermo está dolido por los comentarios de su hermano, es Kate Middleton quien le pidió que hiciera todo lo posible porque el príncipe Harry y Meghan Markle no asistan a la coronación, de no conseguirlo, llevarán a cabo su plan.