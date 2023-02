Romina Uhrig es una de las participantes más populares dentro del programa más visto de la Argentina. Desde el primer día en la casa, los espectadores de Gran Hermano se fijaron en ella debido a su llamativo pasado en la política. La mujer de 35 años ejerció como diputada y estuvo casada con el Exintendente de Morón, Walter Festa.

Luego de que circularan numerosos rumores respecto a su patrimonio y su vida privada, el sobrino de Romina tomó la decisión de aclarar ciertos aspectos de su intimidad. Fabián Herrera es hijo de la hermana de la participante del reality, y es quién se encarga de manejar sus redes sociales durante su ausencia.

En conversación con Pronto, el joven comenzó hablando sobre la gran relación que tiene con su tía: “Yo soy el sobrino directo de ella; mi mamá es la hermana de Romi y nosotros siempre fuimos muy cercanos. Es más, mi hermana y yo fuimos los primeros en enterarnos de lo del reality, y yo se lo conté a mi mamá en secreto porque era confidencial”, compartió.

Muchos fanáticos del programa cuestionaron la veracidad de lo que contó la mamá de Mía, Felicitas y Nina sobre la separación con su marido. Esto se debe a que en una reciente entrevista que le realizaron a Festa, él parece hablar como si siguieran casados. Sin embargo, Herrera sostuvo que cuando Romina ingresó al certamen, ya no estaba en pareja con el político.

“Sé que ella le contó a Walter para organizar todo el tema de las nenas, él estuvo de acuerdo y la bancó siempre a pesar de la separación y le dijo que se quede tranquila que él se iba a hacer cargo de sus hijas. A mí me pidió que la ayude con las redes y acá estamos, bancándola todos como familia”, declaró su sobrino.

Luego, no dudó en hablar de los motivos de su tía para entrar al programa y su evidente amor hacia sus hijas: “La idea de Romi de entrar a Gran Hermano, en principio fue porque era su sueño y un objetivo personal, pero también lo hizo por sus hijas; sacrificando momentos para en un futuro darles una vida mejor, un buen pasar sin depender de nadie, ni ser sombra de nadie y poder hacerlo todo ella sola”, explicó Herrera.

El sobrino de Romina confesó qué hará con la plata cuando salga de Gran Hermano: “Sacrificando momentos”

Momentos después detalló que Mía, la nena más grande, es fruto de su relación con un hombre llamado Ariel, mientras que las dos más chicas son hijas de Festa. Aclaró que los padres de las niñas le envían el dinero de manutención que corresponde y gracias a eso tienen una buena calidad de vida, pero aun así Romina no quiere depender de sus ex. “Ella quiere tener la libertad de que si quiere llevar a sus hijas de vacaciones pueda hacerlo por ella y no dependiendo de nadie”, aseguró.

Durante la extensa charla, el sobrino de la concursante también contó los planes de Romina a futuro y lo que piensa hacer en caso de salir triunfadora de Gran Hermano y obtener los $15 millones que le corresponden al ganador. “Si llega a ganar, con esa plata tenía pensado ponerse un centro de estética porque le encantaba hacer uñas y cosas de belleza, trabajó en atención al público y le re gustaba eso”, comentó Fabián.

La verdad sobre el pasado de Romina de Gran Hermano en la política

Finalmente, el medio aprovechó la oportunidad para indagar sobre el pasado de la “hermanita” en la política. “Lo conoció a Walter en 2016, se enamoraron y ella al principio lo acompañaba solamente, no estaba involucrada con nada. Él vio su relación con la gente y la incentivó a que comenzara en ese ambiente. A ella le encantaba el trabajo social, estar con los sectores más vulnerables como centro de jubilados, comedores”, reveló el community manager.

Al ser consultado sobre el motivo por el que la militante del Partido Justicialista decidió alejarse de la política, Herrero declaró: “Porque la política demanda mucho tiempo, tiende a ser complicada por no decir otra palabra y ella quería ocuparse más de su hija que tenía siete para ese entonces, las otras dos no habían nacido. Durante ese tiempo ella se iba temprano, volvía tarde y a Mía casi no la veía”, finalizó.

Actualmente, Romina es una de las nueve participantes restantes dentro del certamen. Gran Hermano está cada vez más cerca de llegar a su gran final, que se transmitirá el 19 de marzo y en la que el público consagrará a uno de los jugadores como ganador.