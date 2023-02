A mediados de octubre del año pasado, justo antes de que el cantante L-Gante confirme su separación de la influencer Tamara Báez, comenzó a circular el rumor de que él mantenía unos encuentros con la bailarina Luli Romero, que participaba en algunos de sus videoclips. En ese momento la información fue desmentida, aunque la separación entre la pareja igualmente ocurrió.

Todo empezó en Tik Tok, donde una usuaria publicó un clip que en un principio pasó inadvertido, y luego la bailarina comentó en un grupo de Facebook: “Me están escrachando saliendo de un hotel con L-Gante. Mátenme”. Su mensaje despertó una serie de comentarios, de quienes descreían de que se trate de Elián Valenzuela -ya que se aprecia de forma difusa a un joven con capucha con un look urbano similar-, y los que daban crédito de que los hayan capturado infraganti.

Por entonces, los propios involucrados no se manifestaron de manera abierta sino que sus mensajes fueron interpretados de acuerdo a la situación. Entre fotos con su hija y sus looks que son tendencia entre sus seguidores, Tamara se mostró en una reunión junto a su abogado, junto a un escueto mensaje: “Ultimando detalles”. Más tarde, compartió una frase que algunos interpretaron como una indirecta para su pareja: “Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar”.

L-Gante optó por hacer caso omiso a los rumores, y se enfocó en sus actividades musicales. Vale destacar que a diferencia de ocasiones anteriores, donde cruzaron dichos a través de las redes sociales, Tamara y Elián cultivan un perfil más bajo en los últimos meses. La bailarina, por su parte, le respondió a la panelista Estefi Berardi a través de Instagram, quien la consultó por la versión de romance con el cantante, y arrojó una evasiva respuesta: “Hola, buenas tardes. Disculpá, pero no tengo permitido dar declaraciones. Gracias, saludos”, fueron sus palabras. Hasta que luego rompió el silencio y se manifestó en sus historias de Instagram.

“Luego de haber transcurrido un lapso de tiempo más que prudente a la espera que el tiempo aclarara la verdad de lo ocurrido en mi relación laboral y demás con el cantante de cumbia, y al no haberse logrado el objetivo de conocerse la verdadera verdad, hoy me veo obligada a dar la cara como corresponde y sincerar la situación”, anticipó la joven aludiendo a L-Gante, aunque sin nombrarlo. Y continuó con su explicación.

“Yo solamente pretendo trabajar como lo hice siempre, para eso estudié actuación, modelaje, baile y demás”, enfatizó Luli: “Llegué hasta acá sola sin necesidad de colgarme de nadie, todo lo contrario se ha perjudicado en mi honor, fama y nombre a raíz de la difusión pública de un video”, agregó en referencia a las imágenes que circularon junto a L-Gante. Y al respecto, agregó: “Se me cerraron buenas oportunidades laborales por esto, siendo perjudicada en lo personal y lo laboral. No hay mayor decepción que la que viene de alguien que creías diferente”, disparó, en unas palabras que parecen aludir al artista.

Los meses pasaron, y en estos momentos, en que Báez y L-Gante volvieron a mostrarse juntos, incluso recibiendo el nuevo año y hasta compartiendo unos días de descanso en una lujosa casa en Sierra de los Padres, quien volvió a hacerse presente fue Romero, quien confirmó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live que mantuvo un fogoso encuentro con el intérprete de cumbia 420 del que se filtró una imagen que grafica uno de esos instantes.

Según detalló Etchegoyen, “me confirman que fue un encuentro fogoso, que L-Gante le envió un mensaje de WhatsApp al que ella contestó que no estaba haciendo nada en ese momento, así que fue hasta General Rodríguez, casa del cantante y al llegar al lugar disfrutaron de una romántica y hermosa velada en la que pidieron algo para comer y luego durmieron juntos. Se despertaron tarde, a eso de las 12 del mediodía, y alrededor de las 14 él la lleva hasta su casa”.

Resta ver cómo continúa la relación con Tamara Báez, quien los últimos días había asegurado que el acercamiento al cantante y el hecho de haber pasado unos días juntos en Sierra de los Padres tiene que ver con la nena. “Ella está muy feliz y eso es lo que nos importa a nosotros. Nos dimos cuenta que tiene que estar todo bien por ella”, contó. También aclaró cómo están las cosas con el cantante de cumbia 420. “Está bueno llevarse bien, salimos de joda juntos ya”. El cronista de Socios del Espectáculos quiso saber si hablan y se aconsejan acerca de potenciales nuevas parejas para cada uno de ellos y Tamara dijo: “No, tranqui, por ahora recién arrancamos. Está todo bien, somos como amigos”.

LA CAUSA POR LA QUE L-GANTE Y TAMARA BÁEZ FUERON JUNTOS A UNA FISCALÍA DE LUJÁN

L-Gante y Tamara Báez había concurrido a una fiscalía de Luján, bajo el patrocinio legal de Alejandro Cipolla, en una causa que les había iniciado una mujer tras un altercado de tránsito en la ruta 7 a finales de 2021.

La imputación para la pareja fue por amenazas, robo y daño, y se negaron a declarar o presentar escritos con la intención de que la causa continúe su curso en la Justicia.

En su momento se había filtrado un video en el cual se veía a L-Gante arengar a un grupo de admiradores contra la conductora con la que discutieron: “Eh, gordo. Dale, dale, abollá, abollá. Abollá, perro. Dale gordo, sin miedo”.