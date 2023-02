Pasan los días y los participantes de Gran Hermano ya se han quedado sin ideas para entretenerse, luego de más de cien días encerrados en la casa. Por eso, esta tarde se les propuso una actividad recreativa para que se haga más corta la espera hasta la Gala de Nominación.

Una vez finalizado el juego de “aros y gusanos”, Daniela, Julieta, Marcos, Ariel y Camila llevaron los elementos a “la arena” para devolverlos. Fue “Disney” a quien se le ocurrió lanzar los aros haciéndolos rodar por el enorme pasillo iluminado.

Ariel y Camila se entusiasmaron con la idea y le siguieron la travesura. Aro va, aro viene, Gran Hermano, que todo lo ve y todo lo escucha, se percató de la situación y les advirtió: “Atención, eso está prohibido”. Automáticamente, los chicos dejaron de hacerlo y se retiraron del pasillo riéndose pícaramente.

“Big”, como le gusta decirle a los participante, ya los había retado unos minutos antes. Cuando finalizaron la actividad, “La Tora”, Camila y Marcos se quedaron jugando al “quemados” con la pelota que les dio la producción. Una vez más, Gran Hermano tuvo que interceder para frenar a los chicos que ya no saben con qué entretenerse: “Atención, eso está prohibido”.

Camila: la nueva líder en la casa de Gran Hermano

Anoche, en una peleada final entre Romina, Julieta y Camila, fue la última ingresada a la casa quien logró ganar la prueba de liderazgo de la semana.

Julieta y Camila durante la final de la prueba del lider.

En esta oportunidad, los jugadores tuvieron que poner a prueba su equilibrio y resistencia. “Tres chicas superpoderosas tenemos hoy”, exclamó Santiago Del Moro al entrar la casa.

La primera descalificada fue Romina, que no logró mantener el equilibrio. “Cuando me pongo nerviosa me tiemblan mucho las piernas”, explicó luego la dueña de la cocina de la casa.

El juego se complicó cuando la chicharra anunció que tenían que soltar por unos segundos la soga de la que podían sostenerse con una sola mano. Finalmente, quien cayó fue Julieta, convirtiendo a Camila en la gran líder de la semana.

Será clave lo que suceda esta noche en la Gala de Nominación, en la cual la líder tiene inmunidad. Dependiendo de los resultados, mañana la chica de Ituzaingó deberá salvar de la placa a uno de los nominados.