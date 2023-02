Para nadie es un secreto que una de las mujeres más elegantes, sofisticadas en la realeza británica, es sin duda Kate Middleton, quien recientemente cumplió 41 años, y a lo largo del tiempo se ha convertido en una de las integrantes clave de la familia real y no es para menos, ya que es la futura reina y madre de tres herederos al trono que son: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Pero indagando un poco más el pasado de Kate Middleton se percató que antes de que se casara con el príncipe William tenía un futuro muy prometedor, ya que la esposa del heredero al trono soñaba con emprender su mundo en la moda, donde alcanzó tener algunas incursiones.

La princesa de Gales recibió su título en Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews en el año 2005, fue en ese tiempo que conoció a su actual esposo, el príncipe William. Una vez graduada y antes de casarse, le dio un buen uso a su título cuando trabajó en la industria de la moda, negocio que le permitió generar ingresos millonarios elaborando prendas para fiestas, siendo ella la encargada del diseño de catálogos, fotografía, Marketing y producción. Informa Voces Críticas

Y es que Kate Middleton actualmente nos ha demostrado en cada de una de sus apariciones públicas que es conocedora de la moda y deleita a muchas seguidoras con sus espectaculares atuendos, sin embargo, sus planes no pudieron concretarse y terminó desistiendo para poder casarse con el príncipe William.

Según lo reseñado en el libro “Kate: The Future Queen”, se dice que Kate Middleton tenía grandes proyectos para formar una línea de ropa para niños, con el fin de que sus productos se distribuyeran bajo la marca del negocio de sus padres, Party Pieces. Lo reseñado en esta biografía indica que la duquesa estaba decidida a comenzar el negocio y hasta contactó con fabricantes italianos, de hecho, tuvo el apoyo de la marca de lujo Viyella a través de HuffPost.

Pero, desafortunadamente el prometedor futuro de Kate Middleton no se pudo hacer realidad, ya que tuvo que desistir de él si quería formar parte de la realeza. No obstante, la princesa sigue causando un gran impacto con sus impresionantes looks, y es que la pasión por la moda se puede notar en la forma en que viste a sus hijos.