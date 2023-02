Las críticas de Murga a “la política de la oposición”

“Constantemente nos están preguntando qué es lo que está pasando con la coalición en Tucumán, y lo que está pasando con la coalición en Tucumán, es lo que pasa hace mucho tiempo, pasan los días y los políticos siguen en la suya. Se intentan perpetuar, rosquean, hablan de cómo van a seguir ellos. Les importa muy poco, salvo honrosas excepciones, en Tucumán, la política de la oposición, es exactamente igual que la del oficialismo”, comenzó diciendo.

Además, agregó: “Esto es lo que CREO no quiere y para eso se ha constituido como partido político. Nosotros no vamos a ser cómplices de lo que está pasando, bajo ningún punto de vista vamos a ser cómplices, vamos a seguir trabajando por miles de tucumanos que quieren terminar con este peronismo que cada día nos degrada más y con esta política que no entiende cuáles son las necesidades de los tucumanos”.