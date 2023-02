Este jueves 2 de febrero Shakira celebró su cumpleaños número 46, lejos de Piqué. Los fans y amigos de la cantante le hicieron llegar muchos regalos, pero hay uno muy especial que le gustó.

La autora de “La Bicicleta” inició su día llevando a sus hijos al colegio. Llevaba puesta una sudadera color rosa y el pelo estaba sin recoger. Además, tenía gafas oscuras y saludaba a toda la gente con la que se cruzaba.

En cuestión de minutos volvió a su domicilio con su hermano Tonino y se dedicó a trabajar todo el día hasta la noche, momento que la ex de Piqué fetejó con Sasha y Milan.

Se conoció que recibió un primer regalo que no le realizó ni su ex pareja ni su familia. Igualmente es un regalo que no recibió antes. Revelaron que recibió un elemento relacionado al surf.

El regalo fue hecho por sus amigos con quienes practica este deporte en la costa de Cantabria, aunque no se informó de que se trataba. El encargado de la entrega no dio a conocer que era el obsequió para mantener en privado la vida de Shakira.

Alejandro Sanz le dedicó un emotivo mensaje en Twitter. Es una de las amistades más sólidas con el paso de los años. “Te felicito, te quiero, te celebro”, escribió el cantante.