Pilar Rubio es una de las clebridades más populares del momento. Siempre deslumbra a todos con sus increíbles looks y esta oportunidad no fue la excepción. Sus millones de seguidores en Instagram se delitaron con un outfit muy particular.

La esposa de Sergio Ramos, Pilar, es una gran fanática de compartir su día a día con sus fans, quienes siempre están atentos a su contenido. En esta ocasión, lució un atuendo “muy sofisticado y chic”, bien acorde a su nueva recidencia, la ciudad de Paris.

Probablemente, el estilo de la pareja del futbolista es una de sus virtudes más destacadas. Muchos expertos en moda la consideran una de las celebrities más vanguardista y así lo demuestra ella en cada ocasión.

La bella Rubio se destaca por sostener un look “increiblemente sofisticado” y por llevar en su guardarropas “marcas que no están al alcance de cualquiera”, como Gucci, que fue la marca que lució en su último posteo de Instagram. Informa Voces Críticas

Su “total white look” la ha mostrado a Pilar Rubio con una figura super estilizada y ha dejado en evidencia su increíble gusto por la moda, sumado a su acertada forma de combinar tonos y texturas. Una vez más deslumbró a todos con su talento a la hora de vestir.