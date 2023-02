Los jugadores de la casa de Gran Hermano 2022 comenzaron la cuenta regresiva para saber quién será el gran ganador del reality de Telefe. Por eso, los ánimos ya no son los mismos y todos se muestran más nerviosos y ansiosos. Así fue como un mal entendido terminó en una pelea entre Romina y Camila, nueva líder de la semana.

El triunfo de Camila en la prueba semanal y su liderazgo no cayó del todo bien entre algunos participantes de Gran Hermano. La cara de Romina la delató de manera muy evidente y a partir de un mal entendido de Julieta protagonizaron una tensa discusión.

Según ella misma explicó, Julieta escuchó un comentario y pensó que Alfa y Camila estaban hablando de Romina. Cuando la ex diputada se enteró del chisme no dudó en encarar a Camila: “¿Vos dijiste, ‘yo me pongo feliz si uno gana’. ¿Quién dijo que yo no me puse feliz? Vos dijiste eso, todos los escucharon”, afirmó Uhrig muy enojada.

Romina no se banca más a Camila, la encaró filosa en la pieza de Gran Hermano y desató una guerra: “Vos dijiste eso”

“No me parece que digas eso de mí. Vos llevás las cosas para otro lado. No me parece que salgas caminando por el pasillo y digas ‘yo me pongo feliz cuando uno gana’. ¿Por qué no me decís las cosas a mí y te ponés a hablar por atrás?”, insistió la participante de Gran Hermano.

Sin intenciones de pelear, Camila se defendió y le explicó: “No fue así. Nadie habló por atrás, Romi. Yo no lo hablé con Alfa. Yo estaba sola y Alfa estaba atrás, y dije eso sin decir ‘Romi’. Dije que yo me ponía feliz por los demás”.

Por último, lo llamaron a Alfa para que él pudiera dar fe de lo sucedido: “No, nada que ver, no estábamos hablando de Romina, no tenés que pensar nada, antes de ir con el cuento tenés que preguntar”, le reprochó a su compañera y cómplice dentro de la casa. “Me parece que te estás yendo un poquitito lejos. Me parece que utilizás todas las cosas para victimizarte”, lanzó Romina enojada sin arrepentirse de sus palabras.