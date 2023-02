Al parecer, el príncipe Harry no solo tiene fuertes conflictos con la Familia Real Británica, sino también con sus asesores. Su “obsesión” con la prensa lo llevó a ordenar difíciles trabajos a sus empleados, quienes se debían asegurar de que los medios no molestaran a Harry.

El experto en realeza, Valentine Low, reveló interesantes detalles sobre el vínculo entre el duque de Sussex y sus asesores. Según él, los asistentes de Harry lo consideraban “un paranoico”, incluso desde antes que se casara con Meghan Markle: “ponía a prueba a los trabajadores del palacio”.

El señor Low aseguró que Harry “le encomendaba difíciles tareas” a sus asesores, con la intención de averiguar qué estaban tramando los medios en contra de su imagnen. Naturalmente, sus colaboraderes terminaban “muy agotados” e incluso intentaban persuadir las locas ideas del príncipe. Informa Voces Críticas

“Harry, no elijas esta pelea. No vale la pena tener esta pelea. No tienes que perseguir todos los desaires que te han hecho”, insistían sus trabajadores, aunque pocas veces lograban su objetivo, dado que tampoco querían parecer desleales frente a él.

Sin embargo, el príncipe Harry cambió la forma en que se relaciona con la prensa, sobre todo después de mudarse a estados Unidos y formar una familia junto a Meghan Markle. Ahora, ambos mantienen una buena relación y es gracias a la prensa que publicitan sus exitosos proyectos, como “Spare” y su serie en Netflix.