Tamara Falcó e Íñigo Onieva vuelven a ser noticia. La pareja vive envuela en las polémicas. Luego de una gran crisis por infidelidades se separaron. Cuando nadie lo esperaba se reconciliaron y anunciaron con bombos y platillos su casamiento. Ahora, a pocos meses de la celebración se conoció una noticia que cambia todo el panorama.

Es que ahora se supo que Tamara Falcó y su prometido, no se casarán el 17 de junio, tal como fue anunciado. Pero, si bien no han brindado muchos detalles sobre la razón de esa decisión, anunciaron que la tan esperada celebración será el 8 de julio. Comenzaron las especulaciones de cuál habría sido la razón de este nuevo cambio.

La pareja estuvo envuelta en varios escándalos en los últimos tiempos. Es que se supo que Íñigo le había sido infiel en varias oportunidades a la hija de Isabel Preysler, por eso se separaron. Luego, ella decidió perdonarlo y retomar la relación, incluso enfrentandose a su familia que no estaba de acuerdo con la reconciliación.

Muy enamorados habían ratificado que se casarían el 17 de junio pero a último momento hubo un cambio inesperado. Si bien no se sabe que motivó ese cambio. El novio le había confiado a sus allegados que sería por “un problema de logística” pero sin dar más detalles. Informa Voces Críticas.

Las especulaciones no tardaron en llegar. Algunos hasta no descartaron que podría haber una nueva crisis en la pareja que ha llevado a tomar esa decisión. Por otro lado, no faltaron quienes consideraron que se trataría de un problema con la iglesia donde se celebrará la tan esperada unión.

Otros, remarcaron que la decisión de Tamara Falcó de no casarse en junio con Onieva tendría que ver más que nada con un retraso en los preparativos de la boda. Es que ella quiere que ese sea un día especial, recordado por todos como “la boda del año” y por ello no quiere que quede ningún detalle librado al azar.

Hasta ahora se supo que Tamara e Íñigo, se encuentran en Doha por motivos profesionales y hasta el momento no se han referido publicamente a este cambio tan inesperado. Es que los allegados consideraron que buscan mantener en secreto detalles de la organización para que de esa manera, sea más impactante.