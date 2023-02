La Justicia Federal imputó al abogado querellante en la causa Adhemar Bacchiani por presunto “prevaricato en concurso ideal con encubrimiento en concurso real, con amenazas”, como consecuencia de la denuncia penal radicada por Aldana Donato, una exejecutiva que ocasionalmente estuvo a cargo de la sucursal cordobesa de Adhemar Capital SRL, ubicada en Cerro de las Rosas.

La mujer lo acusó de operar en sociedad o en connivencia con el abogado Lucas Retamozo, quien ofició de representante legal y apoderado de la empresa, defensor de Bacchiani y actualmente está detenido, imputado por “asociación ilícita, intermediación financiera, lavado de activos y fraude como autor; e insolvencia fraudulenta como partícipe necesario”.

En su denuncia, la exempleada informó que los dos abogados habían realizado maniobras para entorpecer el pago a los acreedores de Bacchiani y la instrucción de la causa. La denuncia fue girada a la Fiscalía Federal, a cargo de Santos Reynoso, quien solicitó la imputación de Aydar.

El juez federal Miguel Ángel Contreras hizo lugar a la solicitud y citó a Aydar para que el miércoles a la tarde concurra al Juzgado para ser notificado de la imputación e indagado.

La denuncia

Donato denunció que mientras era empleada de Bacchiani en Córdoba, eventualmente cumplía funciones de empleada ejecutiva en esa sucursal. Explicó que al igual que centenares de ahorristas le entregó a la empresa una suma importante de dinero, confiando en que cobraría las utilidades prometidas.

Ante la imposibilidad de cobrar las cuotas pautadas y de recuperar el capital, contactó a Retamozo para solicitarle información sobre el destino del dinero a cambio de información sobre la empresa que ya contaba con denuncias por estafas. La falta de respuestas de Retamozo puso en alerta a Donato, quien se comunicó con Aydar -representante de acreedores en varias provincias-, a quien pidió denunciar a Retamozo.

Según su relato, tras plantearle la situación el abogado tucumano le prometió que intervendría en la causa a su favor, y radicaría una denuncia penal contra Retamozo.

Pasaron los meses, el dinero no apareció y la denuncia no fue realizada. Donato se contactó nuevamente con Aydar a quien exigió una explicación, y éste le habría contestado a través de un mensaje de WhatsApp: “Vos muda. Vos querellante y punto”.

En diálogo con El Ancasti, Donato remarcó: “Yo cumplí mi parte del trato (con Aydar y Retamozo), les pasé toda la información. Ellos no cumplieron su parte, me tenían que representar y me dejaron en bolas jurídicamente. Si mi abogado me bloquea, me escracha, se entera que lo denuncio a Retamozo y me manda a llamar para que frene la denuncia, ¿qué puedo pensar?”.

A mediados de enero, Aydar se manifestó a favor de la excarcelación de su colega Retamozo, y la Justicia no le hizo lugar. Aydar prestó su acuerdo para que se le otorgue la libertad o la prisión domiciliaria: “(…) No formularé oposición a la excarcelación, considerando la valoración provisional de los hechos y la conducta asumida por el imputado al momento de su detención”.