La esposa del príncipe Guillermo, Kate Middleton, desde que se convirtió en princesa de Gales, ha obtenido un rol más activo en las actividades de la corona. Ahora, ha iniciado una campaña centrada en las primeras infancias y ahí reveló una intimidad que asombró a todos.

La princesa de Gales reconoció que desde que se casó con Guillermo e ingresó a la realeza han tenido un desafío enorme y muy difícil. Para sorpresa de todos dijo que la tarea que más le costó fue la crianza de sus hijos, es que considera que es muy difícil.

Más allá de su experiencia personal y con una mirada más social, dijo que en estos momentos es necesario poner enfásis en las primeras infancias, para darles contención. Esto lo dijo al reconocer lo dificultoso que es contener y criar a los niños teniendo en cuenta que en la actualidad todas las familias tienen diferentes presiones y realidades.

Lejos de las polémicas y las constantes peleas familiares de la realeza británica, la esposa del príncipe Guillermo remarcó que como sociedad, se debe tener en cuenta que el entorno en que se crían a los niños es tan importante como las experiencias que se comparten con ellos. Informa Voces Críticas.

Siendo más específica con sus declaraciones, la futura reina consorte resaltó que en estos momentos hay que tener especial atención en el apoyo emocional que se le brinda a los niños más allá de los juguetes, viajes y otras comodidades que se les puediera dar o no. Lo material en estos momentos es secundario.

De esta manera, Kate Middleton se puso en el papel de madre, de responsable de contener a los niños pero no dejó de reconocer que no es tarea fácil. Por ello resaltó lo dificultoso que es y donde se deberían poner todas las miradas para no fracasar.