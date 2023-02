En medio de las celebraciones por el cumpleaños de Shakira y Gerard Piqué, comenzó a especularse con que el exfutbolista se habría mudado junto con su nueva novia, Clara Chía Martí.

El festejo por el cumpleaños de ambos hizo que los paparazzis estén encima de ellos, por este motivo, el ex defensor del Barcelona fue captado junto a la joven de 23 años y se habría confirmado que estaban viviendo juntos.

Sin embargo, una nueva noticia que se dio a conocer por medios españoles cambiaría toda la polémica que se formó en torno a la separación de Shakira y Gerard Piqué y su nuevo noviazgo con Clara Chía Martí.

Según han indicado, los hijos de la cantante colombiana y el ex futbolista, Milán y Sasha, aún no tienen idea de que la empleada de Kosmos es la pareja de su papa. Si bien, los menores la conocen y han pasado tiempo con ella, Piqué no está ineresado en revelarles el importante detalle de que es su novia. Informa Voces Críticas.

En este sentido, para Milán y Sasha, Clara Chía Martí es una amiga de su papá y no tienen idea del romance que mantienen desde hace meses. Esta noticia destrozará a la estudiante de relaciones públicas, quien se estaría mudando con Piqué para comenzar una nueva vida pero sus hijos no saben quién es ella en realidad.

Asimismo, sostuvieron que el ex jugador del FC Barcelona prefiere compartir su tiempo con sus hijos a solas, sin la presencia de su novia. La decisión de Piqué se debe a que Milán y Sasha ya han sufrido mucho con la separación, por lo que no quiere tener que enfrentarlos a la situación de que conozcan a su nueva novia.