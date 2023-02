Después de tantas idas y vueltas, Luli Romero terminó por confirmar que estuvo con L-Gante cuando colaboraron en un proyecto del cantante.

El periodista Juan Etchegoyen conversó con la bailarina y comentó que le confirmó el encuentro. “Con Elián todo más que bien, siempre me sentí cómoda en las grabaciones, no voy a dar detalles porque no me parece”, dijo la joven.

Posteriormente, Juan relató que:

La situación es esta: Elián le envió un mensaje a Luli y le preguntó qué estaba haciendo, ella le dijo que nada y la noche terminó con ellos durmiendo juntos. Ella fue a la casa del cantante de General Rodríguez y allí pasó lo que tenía que pasar”.

En ese marco, ambos “comieron juntos, durmieron, y al otro día amanecieron en la misma cama”.

Ante esta situación, L-Gante se mantiene totalmente en silencio. Sin embargo, se espera que confirme o desmienta la información en las próximas horas, tal y como lo hizo con Anto Pane.





